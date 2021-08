Duo CIEL : Mika TAKEUJI, flûte et Ayumi TAKEZOE, piano Église Saint-Merry, 22 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 22 août 2021

de 16h à 18h

gratuit

Musique classique – Pièces de Friedrich Kuhlau, Robert Schumann, Albert Franz Doppler, Jean-Sébastien Bach, Henri Steckmest, Jules Massenet et Jules Mouquet

LE DUO CIEL

Formé en 2014 par deux japonaises, Mika Takeuji et Ayumi Takezoe, le duo de flûte et piano Ciel a joué de nombreux de récitals en France et au Japon. Elles ont obtenu brillamment leur diplôme supérieur de concertiste à l’École Normale de Musique de Paris. Lauréates du Premier prix à l’unanimité avec les félicitations du jury et du Prix du public dans la catégorie de Musique de chambre au Grand Concours International de Piano en 2015. Elles suivent des cours auprès de Michel Morgues, Eric le Sage et Jean-Marc Luisada. Leur premier disque Céleste est sorti en août 2017.

Mika Takeuji, flûte

Née à Kobe, au Japon, Mika Takeuji a commencé le piano à l’âge de trois ans et la flûte à onze ans. Formée à l’Université de musique d’Osaka, elle a donné beaucoup de concerts. Après avoir travaillé avec Philippe Bernold à l’Académie de musique française de Kyoto, elle est venue en France en 1999 pour étudier à l’École normale de musique de Paris. Elle y a obtenu le Diplôme supérieur d’exécution de flûte et de piccolo, le Diplôme supérieur de concertiste en musique de chambre. Troisièmes prix au Concours de flûte Roger Bourdin et au Concours Khulau en Allemagne, Premiers prix au Concours de l’UFAM et au Concours International de Musique Léopold Bellan, elle étudie avec Sigenori Kudo, Jean Ferrandis et Michel Moragues.

Ayumi Takezoe, piano

Née à Osaka au Japon, Ayumi Takezoe y fait ses études de musique au Lycée régional Yuhigaoka de musique d’Osaka dont elle sort avec le premier prix. Elle décide de poursuivre ses études de piano en France pour mieux explorer le répertoire français et entre dans la classe de Victoria Melki à l’École normale de Musique de Paris ; elle y obtient ses Diplômes supérieurs d’enseignement et d’exécution de piano et de déchiffrage à l’unanimité avec les félicitations du jury, ainsi que les Diplômes supérieurs de concertiste de musique de chambre en classe de Marie Pierre Soma. Poursuivant son perfectionnement pianistique dans divers masterclasses (France Clida, Eric Heidsieck) elle se passionne plus particulièrement pour la musique de chambre et en obtient brillamment au Conservatoire National de Gennevilliers en Troisième cycle dans la classe de Jean-Claude Bouveresse, les Diplômes de classe supérieure et de perfectionnement. Elle a également obtenu son Diplôme d’Études Musicales de piano avec le Oremier prix à unanimité au Conservatoire de Gennevilliers. Son expérience professionnelle la fait apparaître tant en récital au Japon et en France qu’en musique de chambre, ou également aux côtés de l’Orchestre Philharmonique Sayama dans le Concerto, KV.488 de Mozart. Elle a formé le Duo de piano à quatre mains La Féerie en 2010, auprès du grand pianiste Jean-Marc Luisada et gagné beaucoup de Premiers prix au concours internationaux comme le Concours International Musical de France, le Concours de Piano de Brest, The Bradshow & Buono International Piano Competition aux États-Unis, le Concours International de Musique de Padoue en Italie, le Concours International de piano à quatre mains à Monaco… Le Duo donne régulièrement des récitals à la Cathédrale Sainte-Croix-des-Arméniens à Paris, est invité au Festival de musique au Château de Valprivas et au Château de Labastide-Marnhac, en Italie (Venise, Rome, Padoue et Abano), aux États-Unis (au Carnegie Hall à New York) et au Japon (Tokyo, Osaka, Nagoya, Kobe…) : leur premier disque Clé des Fées est sorti en 2014. Avec les activités en tant que concertiste, elle est actuellement professeur au Centre d’animation de Paris ainsi qu’à l’École de musique d’Issy-les-Moulineaux et accompagnatrice au Conservatoire National de Gennevilliers. Elle a obtenu le Premier Prix au Grand Concours de Piano Madeleine de Valmalète, le Premier Prix au Concours International de Piano Île-de-France et le Prix d’honneur au Concours International de Musique Leopold Bellan.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact :Accueil Musical concerts@saintmerry.org https://saintmerry.org/concerts/dimanche-22-aout-2021-duo-ciel-mika-takeuji-flute-et-ayumi-takezoe-piano/ https://www.facebook.com/events/908152019736527/

Ayumi Takezoe et Mika Takeuji