Auditorium du Conservatoire Ludwig van Beethoven – Franz Schubert – Johannes Brahms – Hugo Wolf – Alban Berg Isabel Soccoja, voix – Chara Iacovidou, piano Motif récurrent de la poésie romantique allemande, le mot « Sehnsucht » est souvent traduit en français par « nostalgie ». La « Sehnsucht » n'est cependant pas tournée vers le passé, mais regarde plutôt vers l'avenir, vers le lointain ; elle exprime plutôt une aspiration, un désir sublimé, une quête de l'inconnu. Terreau fertile pour l'inspiration de compositeurs tels que Beethoven, Schubert, Brahms, Wolf ou Berg, cet état d'âme semble avoir une résonance singulière dans la situation actuelle, où nous avons tous cette « nostalgie de l'avenir », celui qui nous manque, qu'on imagine, et qu'il nous reste à inventer…

