DUO CHANT ET CORDES PINCEES

2022-08-03 – 2022-08-03

Nicolas et Javier se rencontrent par hasard en 2020, voisins dans le même quartier. Partageant un bagage culturel et musical similaire, ils forment rapidement un duo. Ils s’intéressent ainsi au répertoire instrumental et vocal espagnol et italien du XVIème et XVIIème siècle.

Ce duo propose un concert, sur des reproductions d’instruments historiques, autour des grands compositeurs qui ont participé à la naissance de l’opéra, ainsi qu’un instantané des pratiques musicales de l’époque.

C’est à travers la combinaison des couleurs du chant, de la guitare baroque, du théorbe et du luth que Javier et Nicolas vous feront découvrir un répertoire riche et varié, souvent méconnu. Ce sera un mélange de musique vocale et instrumentale autour de compositeurs tels que Kapsperger, Monteverdi, Cavalli, Caccini, Obizzi, Capitan, ou Murcia…

Formation de musique ancienne (XVIème – XVIIème siècle).

