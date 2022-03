Duo Ceora Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo Ceora Mundart, 11 mars 2022, Marseille. Duo Ceora

Mundart, le vendredi 11 mars à 20:00

Le Duo Ceora revisite des standards de jazz connus : swing, be-bop, ballades… Avec Maryline au piano et Anna à la trompette et au chant. À écouter sur youtube : [https://www.youtube.com/watch?v=p4RV4KWgZOc](https://www.youtube.com/watch?v=p4RV4KWgZOc) ♫JAZZ♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Mundart Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Mundart Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Duo Ceora Mundart 2022-03-11 was last modified: by Duo Ceora Mundart Mundart 11 mars 2022 marseille Mundart Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône