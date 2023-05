Duo BORDERJAZZ / Ensemble du CNSMDP, saxophone, piano et orchestre Église Saint-Merry, 28 mai 2023, Paris.

Le dimanche 28 mai 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique classique et jazz – Pièces de Wayne Shorter, Branford Marsalis, Paquito D’Rivera, Phil Woods, Emmanuel Chabrier, Maurice Ravel, Claude Debussy, Gustav Holst et Leonard Bernstein

Rencontre crossover du Duo BorderJazz, Nicolas Prost (saxophone) et Sébastien Paindestre (piano), et de l’Ensemble du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (Direction : Raphaël Jousse)

NICOLAS PROST, SAXOPHONE

Saxophoniste moderne et imaginatif, Nicolas Prost se plaît à associer musiques classiques et contemporaines à l’improvisation, la voix, le geste et l’électronique. Son activité est marquée par un souci du développement des répertoires de concert. Il collabore avec des compositeurs tels que Thierry Pécou, Nicolas Bacri, Philippe Hersant, Thierry Escaich, Karol Beffa, Gustavo Beytelman, Luis Naon, Christian Lauba, Jun Nagao ou encore Guillaume Connesson, dont il a assuré la création d’une centaine d’oeuvres concertantes et de musique de chambre. Avec le projet crossover Border Jazz en compagnie du pianiste Sébastien Paindestre, le Duo est dédicataire de compositions d’Ibrahim Maalouf, Wayne Shorter, Branford Marsalis, Chris Potter, James Carter, Michel Portal, Bojan Z, Laurent de Wilde…

Par ailleurs, Nicolas Prost mène inlassablement un travail de recherches sur les œuvres oubliées de la littérature pour saxophone classique (Franck, Decruck, Jolivet, Milhaud, Fauré…), un patrimoine aujourd’hui publié dans sa collection ed. Klarthe, dans la série « Adolphe Sax Album » (éd. Lemoine) et il a signé les livres Saxophone à la française (éd. Delatour) et New Essential Repertoire for Saxophonists vol 1 & 2 (éd. Imd).

Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur, Nicolas Prost donne des masterclasses et des conférences dans de prestigieuses Universités internationales : Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Juilliard School, Bloomington, Bowling Green, Ann Arbor, Seoul, Taipei, Riga, Fribourg, Cologne, Nagoya, Tokyo, Osaka, Barcelone, Amsterdam, Mexico, Helsinki, Saint Petersburg, Budapest, Montreal, Ottawa, Novossibirsk, Tartu, Liège, La Hague, Ljubjlana, Zagreb, Split, Tilburg, New-York, Rochester, NEC, Iowa…

Il dirige la collection « Saxiana » aux éditions Billaudot, a co-écrit le livre Saxophone et pédagogie, à vous de jouer (éd. Delatour) et composé une série de pièces pédagogiques dont les 18 Advanced Etudes (éd. Resolute) et la méthode Saxophone Go ! (éd. Billaudot).

Lauréat du Conservatoire National Superieur de Musique de Paris et de sept concours internationaux de musique de chambre, Nicolas Prost est également saxophoniste de l’Ensemble Variances et du Trio Saxiana qui le mènent aux quatre coins du monde. Il donne des récitals à La Cigale de Paris, à la Salle Gaveau, au Grand Palais, à l’Auditorium de Lyon, à l’Arsenal de Metz… et se produit dans de prestigieux Festivals internationaux Bacau en Roumanie, Ljubljana en Slovénie, Cervantino au Mexique, Présences Radio-France, Flâneries de Reims…

Il se produit en tant que soliste avec la Philarmonie de Mexico, l’European Camerata de Londres, l’OS de Bangkok, l’Orchestre de la Suisse-Romande (Mancini dir. Pinchas Steinberg), l’Ausburg Camerata, la Banda de Musica da Força Aerea Portuguesa, mais aussi en France avec l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg, au Capitole de Toulouse (interprétation de Debussy sous la direction de Tugan Sokhiev), au Concerts Lamoureux (interprétation de Waxman sous la direction de Yutaka Sado), chez les Musiciens de la Prée, avec l’Orchestre Régional du Limousin, avec l’Orchestre de la Police Nationale…

Sa riche discographie reçoit de nombreuses distinctions comme le Diapason d’or pour Tremendum (Harmonia mundi), **** de Classica pour The Art of the Saxophone (Indésens), Créations – Saphir et A Kind of Wind (Indesens), CD primé du « Grand Frisson » d’Audiophile et du « Grand Prix » du magazine japonais Geijutsu.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

