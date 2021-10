Duo Bolzinger-Maguna! Le Non-Lieu, 12 novembre 2021, Marseille.

Duo Bolzinger-Maguna!

Le Non-Lieu, le vendredi 12 novembre à 20:30

Tangos et milongas revisitées par le jazz. Une soirée vibrante! Ils étaient déjà venus en paire pour « Les tripoteurs d’ivoire » en 2019 et les voila de retour pour ouvrir ce mois « caliente » à consonances latino avec un programme original alternant solos et duos, du tango argentin au jazz en passant par le Pérou, le Venezuela…et l’Argentine. Pianiste, compositeur, arrangeur, de formations classique et jazz, Simon Bolzinger est passionné par les musiques traditionnelles d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Il les interprète au piano, ou les retranscrit pour orchestre ou ensemble vocal, dans le respect des traditions et la recherche de l’authenticité. Fernando Maguna, est un bandonéoniste et pianiste argentin, issu de l’école de musique populaire d’Avellaneda (Buenos Aires) où il étudie le jazz, le folklore et le tango qu’il découvre avec son professeur de piano : le maestro Orlando Tripodi . Pendant ses études musicales et médicales, Il joint le quintet Tangata Rea et le Trio Fernando Romano qui l’aménera à s’installer en Europe, à Paris, où il joue régulièrement avec le Grand Orchestre de Juan-José Mosalini, Gustavo Gancedo, Emma Milan, Sandra Rumolino, Paula Estrella… Au bandonéon, il joue au sein de plusieurs formations de tango comme Linea Tigre, Mondo Yengue ou encore le duo Trosman Maguna. Paf : 9€ + adh. Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces

9€ + adhésion

♫Tangos et milongas♫

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



