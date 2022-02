Duo Bio Harmonie De L’Estaque Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo Bio Harmonie De L’Estaque, 19 février 2022, Marseille. Duo Bio

Harmonie De L’Estaque, le samedi 19 février à 20:00

Le Duo BIO sans pesticides et sucres ajoutés et ses deux serviteurs Zizou Desmero et Jojo Mickael Portamés seront , dans le cadre des Les Amarts – Association pour le Maintien des Artistes Solidaires le samedi 19 février à 20HOO à Harmonie Estaque Gare

participation libre

♫♫♫ Harmonie De L’Estaque 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:00:00 2022-02-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Harmonie De L'Estaque Adresse 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Ville Marseille lieuville Harmonie De L'Estaque Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Harmonie De L'Estaque Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Duo Bio Harmonie De L’Estaque 2022-02-19 was last modified: by Duo Bio Harmonie De L’Estaque Harmonie De L'Estaque 19 février 2022 Harmonie De L'Estaque Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône