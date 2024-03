Duo Bertolino Le Gac Musiques en Fabrique Marseille, samedi 23 mars 2024.

Duo Bertolino Le Gac ♫♫♫ Samedi 23 mars, 20h00 Musiques en Fabrique 8 € / Adhésion 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

DOUR AN DON

Gurvant Le Gac : flûtes traversières en bois, mpc.

Pierre-Laurent Bertolino : vielle à roue électro-acoustique, sampler.

Après les rêveries acoustiques de « Lumes » en 2017 et les voyages électriques de « Ubiquité » en 2020, le duo Bertolino Le Gac s’est plongé dans une nouvelle création, plus que jamais décidé à confronter sa pratique musicale au monde vivant.

Être attentif au monde, par l’esprit et le corps, à travers l’enregistrement, le détournement sonore ou bien par la simple écoute… les bruits de la rue, le ruisseau qui coule ou encore le souffle vital, tout peut faire sens et se connecter pour re-devenir musique, pour façonner un imagier sonore inédit.

Voici donc un nouveau répertoire tissé d’improvisations, de textes, de matière acoustique brute et de compositions instrumentales inspirées, un moment magique, à venir partager avec nous !

SAMEDI 23 MARS – CONCERT à 20h – ouverture des portes à 19h – bar sur place

P.A.F 8 €

Adhésion 2 €

Jauge limitée !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Musiques en Fabrique 151 Bd de la Libération – 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]