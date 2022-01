Duo becs et ongles et cantavocalys La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d'Angillon Catégories d’évènement: Cher

Duo becs et ongles et cantavocalys
2022-06-17 20:30:00
La Chapelle-d'Angillon
10 EUR

Créé en 2018, ce duo vous invitera à un voyage musical original, de la Renaissance au monde contemporain. De Dowland à Delerue, les flûtes à bec et la guitare vous emmèneront en musique au pays des lentes pavanes, des gigues, des valses jazzy. L'ensemble vocal CANTAVOCALYS dirigé par Juliette GARNAUD vous proposera son répertoire a cappella allant de la Renaissance à des pièces contemporaines. Ils seront accompagnés par le duo « Becs et ongles ».

pnbillault18@orange.fr +33 2 48 58 92 33

