Duo BAM La culture au grand jour Jourgnac, dimanche 7 avril 2024.

Duo BAM La culture au grand jour Jourgnac Haute-Vienne

La harpiste et chanteuse Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean vous présentent un concert-spectacle dans le cadre de la Culture au Grand Jour qui se déroulera cette année du 30 mars au 14 avril.

Ils vous donnent rendez-vous dans la salle polyvalente de Jourgnac et vous proposent de partager leur quotidien québécois le temps d’une journée.

Ils mélangeront avec douceur et humour, musiques classiques, musiques de films, chansons françaises et danse: les deux artistes sont plongés dans la ville rythmée de Montréal. Laissez-vous transporter dans leur univers profitant du partage de leur expérience canadienne afin de vivre un jour et une nuit pleine de rebondissements et de péripéties. Que diriez-vous de voir deux musiciens réveillés par un marteau piqueur ou faire la vaisselle dans la bonne humeur en chantant?

Venez apprécier ce moment en leur compagnie !

Gratuit, sans réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Duo BAM La culture au grand jour Jourgnac a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Val de Vienne