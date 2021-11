Duo Artense à la Fête de la musique du COMDT COMDT, 21 juin 2022, Toulouse.

Duo Artense à la Fête de la musique du COMDT

COMDT, le mardi 21 juin 2022 à 17:00

« Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée née sur le plateau de l’Artense. Basile et Hervé réussissent un pari paradoxal : s’approprier (parfois avec humour, humour musical qui est aux antipodes de la dérision) une musique et des mélodies tout en restant à leur service. C’est que leur approche est, tout simplement, fondée sur leur amour de cette musique. » AEPEM Basile Brémaud, violon, chant ; Hervé Capel, accordéon. Lieu et horaires à préciser

Événement gratuit – Entrée libre

Elèves et enseignants du COMDT se retrouvent pour jouer et entraîner le public dans la danse avant de laisser place au Duo Artense qui mènera un grand bal en soirée.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



