Duo arrin Plounévez-Lochrist, 5 juin 2022, Plounévez-Lochrist.

Duo arrin Plounévez-Lochrist

2022-06-05 18:30:00 – 2022-06-05 19:30:00

Plounévez-Lochrist Finistère Plounévez-Lochrist

Musique Originale, Mélodieuse et Décompressée.

une petite heure de douceur dans un monde de bruit :

Le duo arrin : Andréa, flûte traversière et voix (alto), peut être accompagnée par Richard à la guitare, mais aussi du percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!) instrument de sa composition : le guitariste crée des lignes de basse, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit : deux talons musicaux! et tabouret harpe(siège musical), un deuxième instrument inventé par Richard : le premier au monde! Billetterie sur place 30 min avant le concert.

+33 2 43 05 61 06 http://arrin.com/

Plounévez-Lochrist

