Melting Pot, le mercredi 17 novembre à 20:00

Soirée Live du Melting Pot : Duo Anna Cruz Deux femmes, un univers: de Jeanne Moreau à Piazzolla, en passant par Björk ou Nina Simone, un répertoire diversifié qui explose les frontières des styles. À travers le monde et les époques, des notes ou des textes dont elles jouent, alternant l’espiègle et le grave dans la même démesure. Eranik Ganantchian: voix Marie-Cécile Gautier: piano Concert à 20h00 Entrée Libre

Entrée libre

♫♫♫ Melting Pot 40 Rue des 3 Rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T22:30:00

