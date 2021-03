Saint-Brisson Auditorium de la Maison du Parc , Saint Brisson Saint-Brisson Duo Aline Dumont & Pierre Hervé et Pain d’Maïs Auditorium de la Maison du Parc | Saint Brisson Saint-Brisson Catégorie d’évènement: Saint-Brisson

Auditorium de la Maison du Parc | Saint Brisson, le vendredi 26 mars à 20:00

▶️ Retrouvez-nous pour cette **deuxième Grosse Veillée** en direct du Morvan pour deux concerts à partir de 20h30 !

Au programme ce Vendredi 26 Janvier : * 20h30 – **Duo Aline Dumont-Pierre Hervé**

* 21h45 – **Pain d’Maïs Trio** Vous pouvez soutenir les artistes en participant à notre cagnotte !

[www.lagrosseveillee.live/](http://www.lagrosseveillee.live/) Connectez vous (avec ou sans compte Facebook)) sur : [[https://www.facebook.com/events/766500807637759/](https://www.facebook.com/events/766500807637759/)](https://www.facebook.com/events/766500807637759/)

Organisé par l’association Pour une fois qu’on sort !

Avec le soutien du Parc Naturel Régional du Morvan et Bourgogne Live Prod Voir moins

Gratuit

