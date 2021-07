Marseille Parc Central De Bonneveine Bouches-du-Rhône, Marseille Duo Alcaz Parc Central De Bonneveine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Duo Alcaz • Marseille Le 22 juillet 2021 à 18h au Parc Central de Bonneveine • 13008 Marseille Spectacle gratuit soutenu par la Mairie 6/8 dans le cadre de Culture au Jardin « Portés par les vents » un concert voyageur inoui qui nous emmène de Philadelphie vers le cercle polaire chez les Inuïts en passant par le Québec et se termine à Marseille …la nuit STYLE : Chanson Pop Francophone DISTRIBUTION : Vyviann Cayol & Jean-Yves Liévaux guitare et voix A Voir : [https://www.youtube.com/watch?v=qHocIvVxi08](https://www.youtube.com/watch?v=qHocIvVxi08) [https://www.youtube.com/watch?v=FFWA2O2dQig](https://www.youtube.com/watch?v=FFWA2O2dQig) [https://blog.alcaz.net](https://blog.alcaz.net)

