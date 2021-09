Pont-de-Crau Mas des Oursons Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Duo Alcaz Mas des Oursons Pont-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vyviann CAYOL & Jean-Yves LIEVAUX guitare et voix [Dans le cadre de l’inauguration du Mas des Oursons] “Portés par les vents” un concert voyageur inouï qui nous emmène de Philadelphie vers le cercle polaire chez les Inuïts en passant par le Québec et se termine à Marseille …la nuit Infos & Réservations : Samedi 11 septembre 2021 – 18h30 Au Mas des Oursons • 32 chemin du pin • Pont de Crau • 13200 ARLES Tarif unique : 12€ sur réservation [contact@artsetmusiques.com](mailto:contact@artsetmusiques.com) – 06 07 65 48 54 Organisé par le Mas des Oursons en collaboration avec Arts et Musiques en Provence.

12€

