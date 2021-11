Marseille Mundart Bouches-du-Rhône, Marseille Duo acoustique Sweetness Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Duo acoustique Sweetness Mundart, 20 novembre 2021, Marseille. Duo acoustique Sweetness

Mundart, le samedi 20 novembre à 20:30

Caroline Francon et Emmanuel Bighelli, duo acoustique guitare-voix, revisitent un répertoire essentiellement français (Paris Combo, Pauline Croze, Brigitte, Enzo Enzo, etc.) ♫♫♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Mundart Marseille