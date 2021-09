Duo “Acoustic” Le Modjo, 17 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Duo “Acoustic”

Le Modjo, le vendredi 17 septembre à 19:30

Le Duo “Acoustic” c’est Calixte à la Guitare, Batterie & chant et Emma aux percussions et chant .Ils revisitent les grands standards du Jazz, Pop, Blues et Variété. Laissez vous entraîner dans leur univers et choisissez les morceaux que vous avez envie d’entendre ou que vous souhaitez chanter avec eux ! On vous attend nombreux pour partager ce moment exceptionnel au MODJO! Le Modjo, c’est apéro-concert: planches & dîner en terrasse ou bien au chaud, autour d’une petite carte toute neuve et succulente concoctée par notre super cher ANTO! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60

3€

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T23:59:00