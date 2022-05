DUO ACCORDÉ : MARI YASUDA ET DANIEL RACLOT- CHAPELLE SAINTE CÉCILE

DUO ACCORDÉ : MARI YASUDA ET DANIEL RACLOT- CHAPELLE SAINTE CÉCILE, 4 septembre 2022, . DUO ACCORDÉ : MARI YASUDA ET DANIEL RACLOT- CHAPELLE SAINTE CÉCILE

2022-09-04 16:30:00 – 2022-09-04 17:30:00 Mari Yasuda, violoniste concertiste et Daniel Raclot, ancien violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, partagent leur vie de musiciens entre Paris et Tokyo.

Ils vous proposent un voyage musical qui partira de l’Italie baroque de Vivaldi, puis vous mènera en Autriche avec Haydn. Suivra un des rares duos de Beethoven, puis ils vous feront découvrir des chants et danses populaires Hongroises, magnifiées par Bartók.

Ce voyage se terminera avec les duos post-romantiques de Reinhold Glière, compositeur prolifique qui fut Professeur au Conservatoire de Moscou. Fil conducteur de ce concert, ils vous offriront une «?Invention?» de J.-S. Bach entre chaque œuvre. Participation au chapeau. Mari Yasuda, violoniste concertiste, et Daniel Raclot, ancien violoncelle solo de l’Orchestre philharmonique de Radio France, partagent leur vie de musiciens entre Paris et Tokyo. Ils vous proposent un voyage musical depuis l’Italie baroque de Vivaldi, aux chants et danses populaires hongroises. association@chapellesaintececile-flee.net Mari Yasuda, violoniste concertiste et Daniel Raclot, ancien violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, partagent leur vie de musiciens entre Paris et Tokyo.

Ils vous proposent un voyage musical qui partira de l’Italie baroque de Vivaldi, puis vous mènera en Autriche avec Haydn. Suivra un des rares duos de Beethoven, puis ils vous feront découvrir des chants et danses populaires Hongroises, magnifiées par Bartók.

Ce voyage se terminera avec les duos post-romantiques de Reinhold Glière, compositeur prolifique qui fut Professeur au Conservatoire de Moscou. Fil conducteur de ce concert, ils vous offriront une «?Invention?» de J.-S. Bach entre chaque œuvre. Participation au chapeau. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville