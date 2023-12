Gérard Duchêne « L’Appel du large » LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine Dunkerque, 17 février 2024, Dunkerque.

Du 17 février au 13 octobre 2024, le LAAC présente « L’Appel du large », la première rétrospective muséale de l’œuvre de l’artiste lillois Gérard Duchêne, une exposition qui coïncide avec le 10e anniversaire de sa disparition.

« Comme une trace de la présence de l’absence1 »

Depuis sa participation à des collectifs d’artistes tels que TEXTRUCTION jusqu’à ses dernières séries d’œuvres, l’exposition « L’Appel du large » revient sur les rencontres qui ont façonné l’artiste. Au travers de pièces rares ou inédites issues du fonds d’atelier et d’œuvres de collections privées et publiques régionales, elle révèle le lien intime entre le poète et le peintre, transformant les mots et les textes en matière picturale par des gestes de destruction et d’effacement.

Commissariat de David Ritzinger, commissaire d’exposition indépendant et ancien assistant de l’artiste, en partenariat avec les équipes du musée.

LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine 302 avenue des Bordées 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque 59140 Nord