10e Championnat du monde du cri de la mouette La Bastille, 19 février 2023 12:00, Dunkerque.

https://www.facebook.com/cridelamouette/

Quoi ??? Déjà le 10e Championnat du monde du cri de la mouette ??? Ça va jaboter le dimanche 19 février à Dunkerque !!!

Après une décennie de vols à travers moultes contrées (Charleroi, Houtkerque, le Kursaal à l’invitation de Jamel Debbouze, Bierne…) et une manche qualificative à Cappelle-la-Grande, les mouettes sont de retour au bercail à Dunkerque ! Prépare ton gosier car ça va chauffer le 19 février à 12 h à la Bastille nichée au 31 place de la République ! D’autant qu’une cuvée spéciale de la Brasserie des 4 Ecluses t’attend pour célébrer nos 10 ans : la bière des mouettes !

Nom d’une mouette ! Ce n’est pas parce que nous avons voyagé durant tant d’années qu’il faut oublier nos racines ! Qu’on se le dise ! Les mouettes sont de retour à Dunkerque pour célébrer comme il se doit leur 10ème anniversaire de cris lancés à travers le monde entier !

Alors, réserve dès maintenant ton agenda car le dimanche 19 février 2023 nous t’attendons à 12h à la Bastille ! Non pas pour la prise de… bec mais pour honorer celui ou celle qui soulèvera le célèbre bouclier de Mouéttus et deviendra le champion du monde du cri de la mouette 2023 !

Comme ce grand moment de convivialité et de bonne humeur reste associé à l’esprit du carnaval, nous t’attendons avec ton clet’che et ton sens de la fête pour que ce 10ème rendez-vous -marqué par la sortie d’une cuvée spéciale : la bière des mouettes- reste à jamais gravé dans toutes les têtes aux quatre coins de la planète ! (mouett’ alors, ça rime !).

Seulement, notre jury de 7 membres sera, comme d’habitude, inmouettible ! Et gare aux mouettes qui se prendraient pour Thomas Sotto à Télématin, jacasseraient comme François Damiens avec son « CuicuiCuicui » ou se hasarderaient à parodier la tirade du pigeon chère à Benoit Poelvoorde ! La sanction sera terrible ! Car plus que jamais nous attendons de mouettissimes criiiis qui viennent du fond du bec ! A l’image de nos anciens champions du monde qui seront de la partie !

Tu veux passer les sélections et figurer parmi la dizaine de candidats du final ? Dépêche-toi de t’inscrire ici : https://forms.gle/QATNrpjp2KzaaoTp9 et d’apporter ton grain de folie le jour J ! Que tu sois en famille ou avec tes amis, rejoins-nous pour partager ensemble ce plaisir de nous retrouver dans la convivialité, les rires et la chaleur humaine.

Renseignements sur : https://www.facebook.com/cridelamouette/

La Bastille 31, place de la république 59140 Dunkerque 59140 Dunkerque Dunkerque Nord

