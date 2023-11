Les Folies du Rire 2023 KURSAAL, 8 mars 2024, DUNKERQUE.

Les Folies du Rire 2023 KURSAAL. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-07 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) presente ce spectacle 3 jours d’humour avec Monsieur Poulpe, Djamil le Shlag et Pierre ThevenouxLes trois humoristes Monsieur Poulpe, Djamil le Shlag et Pierre Thevenoux se donnent rendez-vous au Kursaal de Dunkerque pour trois jours de rires et de bonne humeur. Monsieur Poulpe avec l’humour absurde qu’on lui connait, Djamil le Shlag, avec son ton corrosif et son regard sans concession sur la société, et Pierre Thevenoux, avec sa gentillesse et son humour décapant, vous feront passer un moment inoubliable.A partir de 6 ansRéservation PMR : 03.28.04.56.66 Les Folies du Rire Les Folies du Rire

KURSAAL DUNKERQUE Place du Casino 59240

33.0

EUR33.0.

