TU NE VAS JAMAIS ME CROIRE CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY’S DUNKERQUE Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord TU NE VAS JAMAIS ME CROIRE CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY’S, 28 avril 2023, DUNKERQUE. TU NE VAS JAMAIS ME CROIRE CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY’S. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 21:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. lorsqu’ils fonctionnent correctement. Nicolas est marié avec Nathalie, avocate brillante. Selon elle, tout homme a droit à une défense. Tout se passe pour le mieux dans leurs vies, jusqu’au jour où Nicolas demande à Nathalie de rentrer en urgence. Elle découvre alors un corps sans vie dans leur salon. Cette fois-ci, c’est son propre mari qui est accusé d’un crime. Qui est la victime ? Va-t-elle accepter de le défendre ? Que s’est-il vraiment passé ? Entre couple et procès, cette comédie va vous embarquer et vous surprendre. TU NE VAS JAMAIS ME CROIRE Votre billet est ici CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY’S DUNKERQUE 40 PLACE DU CASINO Nord 21.8

EUR21.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY'S Adresse 40 PLACE DU CASINO Ville DUNKERQUE Departement Nord Tarif 21.8 21.8 Lieu Ville CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY'S DUNKERQUE

CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY'S DUNKERQUE Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/

TU NE VAS JAMAIS ME CROIRE CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY’S 2023-04-28 was last modified: by TU NE VAS JAMAIS ME CROIRE CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY’S CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY'S 28 avril 2023 CASINO DE DUNKERQUE- LE RUBY'S DUNKERQUE

DUNKERQUE Nord