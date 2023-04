Marché de Noël boulodrome, 3 décembre 2023, Dunières.

De 8h à 17h, nombreux exposants, gastronomie et décorations pour vos fêtes, Présence du Père Noël, promenade en calèche. Buvette..

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 . .

boulodrome

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 8am to 5pm, numerous exhibitors, gastronomy and decorations for your celebrations, presence of Santa Claus, carriage ride. Refreshment bar.

De 8.00 a 17.00 horas, numerosos expositores, gastronomía y decoración para sus fiestas, presencia de Papá Noel, paseo en carruaje. Refrescos.

Von 8 bis 17 Uhr, zahlreiche Aussteller, Gastronomie und Dekorationen für Ihre Feste, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Kutschenfahrt. Getränkestand.

Mise à jour le 2023-01-20 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon