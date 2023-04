Cours de cuisine » menus de fêtes » 3 Route du Fraisse, 2 décembre 2023, Dunières.

Cours de cuisine « menus de fêtes » au restaurant la Tour de 15h à 18h30. Venez partager les trucs du chef Gilles Roux. 50€. Inscription 04.71.66.86.66.

2023-12-02 à ; fin : 2023-12-02 . EUR.

3 Route du Fraisse Restaurant la Tour

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cooking class « holiday menus » at the restaurant La Tour from 3pm to 6:30pm. Come and share chef Gilles Roux’s tips. 50€. Registration 04.71.66.86.66

Clase de cocina « menus de fêtes » en el restaurante La Tour de 15:00 a 18:30. Venga a compartir los consejos del chef Gilles Roux. 50? Registro 04.71.66.86.66

Kochkurs « Festtagsmenüs » im Restaurant la Tour von 15:00 bis 18:30 Uhr. Kommen Sie und teilen Sie die Tricks des Küchenchefs Gilles Roux. 50€. Anmeldung 04.71.66.86.66

Mise à jour le 2023-01-09 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon