Balade archéologique « Dunières au Moyen Age » Place de la Mairie, 18 juin 2023, Dunières.

à la recherche des traces du passé médiéval de la ville, du centre-bourg à la Tour ». Départ : 15h place de la Mairie. En chemin, l’école de musique intercommunale vous proposera des pièces de musique traditionnelle . Sur réservation.

Place de la Mairie

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



in search of the traces of the medieval past of the city, from the center of the town to the Tower « . Departure: 3pm at the town hall square. On the way, the inter-communal music school will propose traditional music pieces. On reservation

en busca de las huellas del pasado medieval de la ciudad, desde el centro hasta la Torre ». Salida: a las 15.00 h desde la plaza del Ayuntamiento. Por el camino, la escuela de música intercomunal le ofrecerá piezas de música tradicional. Con reserva previa

auf der Suche nach den Spuren der mittelalterlichen Vergangenheit der Stadt, vom Stadtzentrum bis zum Turm ». Start: 15 Uhr auf dem Rathausplatz. Unterwegs wird Ihnen die interkommunale Musikschule traditionelle Musikstücke vorspielen. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon