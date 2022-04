Dunes Sauvages. Découverte des petites bêtes de l’estran de la Baie de Quiberon Plouharnel Plouharnel Catégories d’évènement: Morbihan

Plouharnel Morbihan Plouharnel 10h. les grandes marées de printemps découvrent un espace entre terre et mer où une foisonnante biodiversité se développe. Sur ou sous les rochers, les petites “bêtes” seront à rechercher pour les petits ou les plus grands. Sur inscription. +33 2 97 55 50 89 10h. les grandes marées de printemps découvrent un espace entre terre et mer où une foisonnante biodiversité se développe. Sur ou sous les rochers, les petites “bêtes” seront à rechercher pour les petits ou les plus grands. Sur inscription. Droits gérés

