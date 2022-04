Dunes Sauvages. Découverte de la Côte Sauvage Quiberon, 11 avril 2022, Quiberon.

Dunes Sauvages. Découverte de la Côte Sauvage Quiberon

2022-04-11 – 2022-04-11

Quiberon Morbihan

14h. Paysage immense et rare, l’emblématique Côte Sauvage de la Presqu’île de Quiberon offre un panorama majestueux entre falaises, landes et océan. Partez à la découverte d’une incroyable biodiversité, à l’occasion d’une balade d’observation de la flore et des oiseaux. Sur inscription.

