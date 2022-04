D’une voie ferrée à un corridor naturel Manre Manre Catégorie d’évènement: Manre

D’une voie ferrée à un corridor naturel Manre, 25 mai 2022, Manre. D’une voie ferrée à un corridor naturel Manre

2022-05-25 – 2022-05-25

Manre Ardennes Manre Munis de bonnes chaussures, cheminez le long du vaste camp militaire de Suippes et partez à la découverte des orchidées sauvages et des papillons de cette ancienne voie ferrée.RDV à 14h devant la mairie de ManrePrévoir des chaussures de marcheorg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne secretariat@cen-champagne-ardenne.org +33 3 24 30 06 20 Manre

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégorie d’évènement: Manre Autres Lieu Manre Adresse Ville Manre lieuville Manre

Manre Manre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manre/

D’une voie ferrée à un corridor naturel Manre 2022-05-25 was last modified: by D’une voie ferrée à un corridor naturel Manre Manre 25 mai 2022

Manre