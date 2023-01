D’une Terre à l’Autre – Festival de Rocamadour Les itinérantes Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

D'une Terre à l'Autre – Festival de Rocamadour

Les itinérantes Rocamadour, 15 août 2023

Les itinérantes Chemin de Croix Rocamadour

2023-08-15 23:00:00

Lot 50 EUR 50 50 STEFANO LANDI__Augellin che’l tuo amor (arr. : Pauline Langlois de Swarte)

Improvisation sur Laude Novella

EVA UGALDE__Uraren Besotik

Estampie Anonyme__Dahr Saëlli, sur l’air médiéval « La Rotta » issue du Lamento di Tristano (arr. Pauline Langlois de Swarte)

PHILIP KUTEV__Dragana I Slaveja

PAULINE LANGLOIS DE SWARTE__Pirtzi Firtzi

GORAN BREGOVIC__Ederlezi, extrait du Film “Le Temps des Gitans”

MICHAEL McGLYNN__Cunnla

VALDIS ZILVERIS__Es Parsviedu Zelta Zirni

ELODIE PONT__Le dragon

MANON COUSIN__Aya Meria

MANON COUSIN – HEINRICH HEINE__Lorelei

GABRIEL FAURÉ – PAUL VERLAINE__Clair de Lune (arr. Pauline Langlois de Swarte)

ELODIE PONT__Khamei

MANON COUSIN__Behejt Mima Jeîs

JOHN LENNON – PAUL McCARTNEY__Blackbird (arr. Manon Cousin)

MANON COUSIN__Beskè Riss Programme susceptible d'être modifié Un oiseau moqueur, une déesse du feu, un bal masqué au clair de lune. Créatures enchantées, personnages fantasques issus d'un autre univers, légendes d'ici et d'ailleurs, dans des langues parfois inventées ou disparues. Entre chants traditionnels et compositions originales, à la frontière du rêve et de la réalité, Les Itinérantes vous convient à un moment hors du temps à la croisée des mondes, en 12 langues différentes.

Rocamadour

dernière mise à jour : 2023-01-16

