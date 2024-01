D’une rive à l’autre La Méditerranée chemin faisant L’Eolienne Marseille 1er Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

D’une rive à l’autre La Méditerranée chemin faisant L’Eolienne Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à L’Eolienne avec Marien Guillé & Claire Bastier.

Le même jour, de Marseille, dans des directions différentes. Le 5 septembre dernier, l’un a démarré une longue marche à travers les paysages de Provence, l’autre prenait l’avion pour rejoindre une terre qui lui est chère, là-bas au Moyen-Orient.



Elle et lui ont ainsi retrouvé des lieux familiers, pour des retrouvailles singulières.

Sur les sentiers du conte et de la poésie, laissez-vous porter par le récit de ce(s) voyage(s) qui parfois résonne(nt) d’une rive à l’autre de la Méditerranée…



• État de marche Marien Guillé

[récit 40 minutes]

Marien Guillé, poète-conteur, est parti à pied pendant trois mois de village en village sur les chemins de Provence à l’automne dernier. Il a proposé tout au long du parcours des veillées vagabondes où se partageait la parole vivante. Il nous partagera de vive voix quelques fragments choisis de cette aventure poétique hors-norme.



suivi de :



• Dans la peau Claire Bastier

[récit]

Claire Bastier, apprentie conteuse aux semelles de vent, est retournée à Jérusalem, où elle avait déjà vécu six ans. Elle a retrouvé des lieux, des langues et des paysages qu’elle affectionne. Sans oublier quelques plats savoureux et des êtres très chers. Elle partagera, par le conte, la poésie et le récit, quelques morceaux-mosaïques de son expérience et du lien inopiné qui l’attache désormais à cet endroit. EUR.

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02



L’événement D’une rive à l’autre La Méditerranée chemin faisant Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-23 par Ville de Marseille