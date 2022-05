D’une page à l’autre… genèse d’un manga, 19 septembre 2022, .

D’une page à l’autre… genèse d’un manga

2022-09-19 – 2022-10-02

Le Manga est un art narratif par excellence. Entre pop culture et roman graphique, il se construit autour d’un récit qui se développe au fil des tomes. Proche de l’univers cinématographique, le manga en a par le passé adopté les codes et aujourd’hui, c’est le cinéma qui s’en inspire à travers des films tels que «Matrix», «Ghost in the Shell» ou, plus récemment, «Battle Angel Alita».

L’ exposition est une formidable occasion de découvrir tout le processus créatif de la réalisation d’un manga… d’une page à l’autre.

