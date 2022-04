Dune Paddle Crossing Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Dune Paddle Crossing Lacanau, 2 juillet 2022, Lacanau. Dune Paddle Crossing Lacanau

2022-07-02 – 2022-07-02

Créée par l' ambassadeur Pierre Lopez, la Dune Paddle Crossing réunira un groupe de rameurs qui vivront une aventure océanique de 50km de Lacanau jusqu'à la Dune du Pilat. Le nombre de participants sera limité. La Dune Paddle Crossing n'est pas une course, c'est une aventure partagée par un groupe de personnes expérimentées qui rameront ensemble. Pour ces raisons, après analyse des candidatures, un groupe de rameurs homogène sera sélectionné. Événement ouvert uniquement aux prones paddleboards 12 pieds.

