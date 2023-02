D’UNE OMBRE A L’AUTRE TRIBUTE FRANCIS CABREL ESPACE GEORGES BRASSENS, 25 février 2023, FEYTIATSG.

D’UNE OMBRE A L’AUTRE TRIBUTE FRANCIS CABREL ESPACE GEORGES BRASSENS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) Bernard RICHARD, véritable incarnation vocale de Francis CABREL, crée le groupe « D’UNE OMBRE À L’AUTRE » en 1994. Entouré de 5 musiciens de grands talents, le Tribute s’impose par la voix de Bernard, qui sans mimétisme rejoint, à s’y méprendre, celle du chanteur parmi les plus prolifiques de la chanson française. Fort d’une présence scénique remarquable, d’une interprétation passionnée et sincère, couplées à des arrangements musicaux indéniablement efficaces et d’une complicité humaine, le groupe remporte systématiquement l’adhésion du public.

ESPACE GEORGES BRASSENS FEYTIATSG PLACE LEUN Haute-Vienne

