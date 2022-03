D’une nature discrète Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

D’une nature discrète Le Pouliguen, 21 mai 2022, Le Pouliguen. D’une nature discrète

Le Pouliguen, le samedi 21 mai à 10:00

Partons sur les chemins du Pouliguen, à la rencontre de la nature cachée qui nous entoure. Venez découvrir les raisins des mers, le chant si particulier de la Huppe Fasciée, ou encore les motifs colorés du Paon du Jour. Quels sont vraiment les besoins de ces espèces ? À plumes, à poils ou à antennes… vous en apprendrez davantage sur ces étonnantes bêtes des milieux dunaires.

Gratuit, sur inscription

CPIE Loire Océane – Pays de la Loire Grandeur Nature Le Pouliguen 44510 Le Pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00

