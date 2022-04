D’une langue à l’autre Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

D’une langue à l’autre Dieulefit, 28 mai 2022, Dieulefit. D’une langue à l’autre La Halle 1 rue Justin-Jouve Dieulefit

2022-05-28 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 23:00:00 La Halle 1 rue Justin-Jouve

Dieulefit Drôme Santiago Artozqui, Eduardo Berti, Maxime Decout, Philippe Di Folco, Paul Fournel, Hervé Le Tellier et Samuel Sfez illustreront gaiement le thème de cette année : « Traduction et escroqueries littéraires ». dunelanguealautre@posteo.net +33 6 19 91 12 88 https://dunelanguealautre.format.com/ La Halle 1 rue Justin-Jouve Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse La Halle 1 rue Justin-Jouve Ville Dieulefit lieuville La Halle 1 rue Justin-Jouve Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

D’une langue à l’autre Dieulefit 2022-05-28 was last modified: by D’une langue à l’autre Dieulefit Dieulefit 28 mai 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme