Reims Musée Le Vergeur Marne, Reims D’une guerre à l’autre, du musée au jardin Musée Le Vergeur Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

D’une guerre à l’autre, du musée au jardin Musée Le Vergeur, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Reims. D’une guerre à l’autre, du musée au jardin

le samedi 3 juillet à Musée Le Vergeur

Visite flash de 15 mn autour des expositions _1914 – 1918. Le Patrimoine s’en va-t-en guerre_ en collaboration avec la cité de l’Architecture & du patrimoine et _Iréna_ -exposition de la bande-dessinée de Jean-David Morvan Par Mathieu Manciaux, médiateur au musée Le Vergeur et Séverine Téfouël, co-scénariste d’_Irena_

Sur réservation, jauge 20 personnes

Visite flash Musée Le Vergeur 36 place du forum Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Le Vergeur Adresse 36 place du forum Ville Reims lieuville Musée Le Vergeur Reims