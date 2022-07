Dune fanfare a l’autre – Fanfare de la Touffe Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon Catégories d’évènement: Dragey-Ronthon

Manche Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie ?

Alors soyez des nôtres le 16 juillet 2022.

La Fanfare de la Touffe propose atelier interactif pour tout public n’ayant aucune pratique instrumentale !

Cette Fanfare est ouverte à tous, à partir de 8 ans.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire.

Il vous suffit de vous rendre disponible pour un atelier-répétition d’environ 2 heures avec un chef de fanfare qui vous initiera à l’art d’utiliser les instruments !

Après une pause, vous ferez une parade publique accompagnés d’un soliste musicien.

Vivons ensemble la Fanfare de la Touffe !

Qu’elle soit un immense moment de plaisir partagé et de réunion (ré)créative !

Un lot important d’instruments de la famille des cuivres est proposé :

