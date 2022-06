DUNE FANFARE A L’AUTRE Carolles, 14 juillet 2022, Carolles.

DUNE FANFARE A L’AUTRE

10 RTE DE LA PLAGE Carolles Manche

2022-07-14 10:00:00 – 2022-07-17 15:00:00

Carolles

Manche

Le jeudi 14 juillet, afin de ne pas intervenir pendant les feux d’artifices, nous proposons d’élargir et d’animer le marché habituel de Carolles en fin de matinée avec restauration pour profiter de la prestation de la fanfare. Nous animerons pareillement les marchés de Sartilly et Champeaux les vendredi 15 samedi 16 juillet. En ce qui concernent les concerts du soir à Dragey, nous installerons le chapiteau sur un terrain du complexe équin de Dragey. Les concerts payants prévus à 21h seront sous le chapiteau, mais nous proposerons en amont une animation musicale en libre accès vers 18h en extérieur à proximité de la restauration.

Nous terminerons ce festival par 2 concerts gratuits successifs à la plage de Carolles entre 17h30 et 21h. Enfin, nous avons prévu à Dragey, le dimanche 17 à 14h un bal dédié au jeune public. Nous produirons donc 7 fanfares professionnelles de styles variés, et nous proposerons à 2 fanfares amateurs locales d’animer l’heure apéritive précédent les concerts. Nous aimons l’idée de partager notre projet avec 4 communes.

Le jeudi 14 juillet, afin de ne pas intervenir pendant les feux d’artifices, nous proposons d’élargir et d’animer le marché habituel de Carolles en fin de matinée avec restauration pour profiter de la prestation de la fanfare. Nous animerons…

contact@dunemusicalautre.fr +33 6 78 53 67 52 https://dunemusicalautre.fr/

Le jeudi 14 juillet, afin de ne pas intervenir pendant les feux d’artifices, nous proposons d’élargir et d’animer le marché habituel de Carolles en fin de matinée avec restauration pour profiter de la prestation de la fanfare. Nous animerons pareillement les marchés de Sartilly et Champeaux les vendredi 15 samedi 16 juillet. En ce qui concernent les concerts du soir à Dragey, nous installerons le chapiteau sur un terrain du complexe équin de Dragey. Les concerts payants prévus à 21h seront sous le chapiteau, mais nous proposerons en amont une animation musicale en libre accès vers 18h en extérieur à proximité de la restauration.

Nous terminerons ce festival par 2 concerts gratuits successifs à la plage de Carolles entre 17h30 et 21h. Enfin, nous avons prévu à Dragey, le dimanche 17 à 14h un bal dédié au jeune public. Nous produirons donc 7 fanfares professionnelles de styles variés, et nous proposerons à 2 fanfares amateurs locales d’animer l’heure apéritive précédent les concerts. Nous aimons l’idée de partager notre projet avec 4 communes.

Carolles

dernière mise à jour : 2022-06-27 par