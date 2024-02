D’une éducation à l’autre… Quel cadre donner dans la relation parent-enfant ? Centre d’art et de culture Meudon, mercredi 6 mars 2024.

D’une éducation à l’autre… Quel cadre donner dans la relation parent-enfant ? Comment s’y retrouver dans les multiples modes, conseils, injonctions contradictoires sur l’éducation des enfants ? Mercredi 6 mars, 20h30 Centre d’art et de culture Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T20:30:00+01:00 – 2024-03-06T22:30:00+01:00

Conférence de L’Association des Familles de Meudon en partenariat avec la Mairie de Meudon :

« D’une éducation à l’autre… Quel cadre poser dans la relation parent-enfant ! »

Comment s’y retrouver dans les multiples modes, conseils, injonctions contradictoires sur l’éducation des enfants ?

Fanny Lefèvre Pontalis, psychologue et formatrice à l’école de Caroline Goldman, nous fera part de son expérience, de son analyse sur le monde de l’éducation d’aujourd’hui, et proposera des outils pour aborder ces réalités, rassurer parents et enfants et apaiser le climat familial.

Conférence suivie d’un pot amical.

Participation libre.

Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

conférence éducation