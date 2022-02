Dune du Pilat – Balade commentée à deux voix La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Dune du Pilat – Balade commentée à deux voix La Teste-de-Buch, 23 février 2022, La Teste-de-Buch. Dune du Pilat – Balade commentée à deux voix Route de Biscarrosse – RD 218 Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch

2022-02-23 – 2022-02-23 Route de Biscarrosse – RD 218 Espace d’accueil de la Dune du Pilat

La Teste-de-Buch Gironde EUR Paysages en perpétuel mouvement situés à l’entrée du Bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin et la Dune du Pilat, sont des écosystème fragiles qui abritent une biodiversité aux étonnantes adaptations. En compagnie de nos guides naturalistes, observez le paysage, et apprenez en davantage sur tout ce qui vous entoure.

Réservation obligatoire Paysages en perpétuel mouvement situés à l’entrée du Bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin et la Dune du Pilat, sont des écosystème fragiles qui abritent une biodiversité aux étonnantes adaptations. En compagnie de nos guides naturalistes, observez le paysage, et apprenez en davantage sur tout ce qui vous entoure.

Réservation obligatoire +33 7 86 79 45 34 Paysages en perpétuel mouvement situés à l’entrée du Bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin et la Dune du Pilat, sont des écosystème fragiles qui abritent une biodiversité aux étonnantes adaptations. En compagnie de nos guides naturalistes, observez le paysage, et apprenez en davantage sur tout ce qui vous entoure.

Réservation obligatoire Syndicat mixte de la dune du pilat

Route de Biscarrosse – RD 218 Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Route de Biscarrosse - RD 218 Espace d'accueil de la Dune du Pilat Ville La Teste-de-Buch lieuville Route de Biscarrosse - RD 218 Espace d'accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Departement Gironde

La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-teste-de-buch/

Dune du Pilat – Balade commentée à deux voix La Teste-de-Buch 2022-02-23 was last modified: by Dune du Pilat – Balade commentée à deux voix La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 23 février 2022 Gironde La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch Gironde