Gironde Andernos-les-Bains . Venez pique-niquer en famille sur la plage du Bétey avec un chapeau original de votre fabrication pour fêter la fin de saison en chansons !

Animation musicale.

