DUNE : DEUXIÈME PARTIE · Avant-première Cinéma le Louxor Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 19h45 à 23h00

.Tout public. payant

NORMAL 10.50 €

REDUIT 8.20 €

MOINS 26 ANS 5.50 €

Cartes Abonnés Louxor, UGC Illimité, CinéPass, Ciné-Chèque et CCU acceptés

Séance en avant-première de Dune : Deuxième Partie.

MARDI 27 FÉVRIER · 19H45

DUNE : DEUXIÈME PARTIE

De Denis Villeneuve

USA I 2024 I 2H46 I VOSTF

Avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille.

« On

reprend le film exactement là où on a laissé les personnages – deux ou

trois heures après, grand max ! Les deux films ont été tournés dans la

continuité. On était un peu fatigués… ça a été éprouvant physiquement.

Électrisant mais éprouvant. C’est un monstre, Dune 2, un film beaucoup plus musclé… » Denis Villeneuve – Première

Cinéma le Louxor 170 Boulevard de Magenta 75010 Paris

