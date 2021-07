Lorry-Mardigny Château de Mardigny Lorry-Mardigny, Moselle D’une ancienne maison forte à une belle demeure à la française, découvrez l’histoire de ce lieu Château de Mardigny Lorry-Mardigny Catégories d’évènement: Lorry-Mardigny

Moselle

D’une ancienne maison forte à une belle demeure à la française, découvrez l’histoire de ce lieu Château de Mardigny, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lorry-Mardigny. D’une ancienne maison forte à une belle demeure à la française, découvrez l’histoire de ce lieu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Mardigny Gratuit

Visitez librement le château de Mardigny, découvrez son histoire, du Moyen Âge jusqu’à nos jours en passant par la nouvelle construction du XVIIIe siècle. Profitez de commentaires à la demande. Château de Mardigny 6 rue du Château, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lorry-Mardigny, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Mardigny Adresse 6 rue du Château, 57420 Lorry-Mardigny Ville Lorry-Mardigny lieuville Château de Mardigny Lorry-Mardigny