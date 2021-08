Metz Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-Clément Metz, Moselle D’une ancienne abbaye bénédictine à l’hôtel de la région, découvrez l’histoire du lieu et ses expositions Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément Metz Catégories d’évènement: Metz

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, laissez-vous guider au sein de l’hôtel de la région et de l’ancienne Abbaye Saint-Clément et admirez-en chaque recoin. Durant la visite, vous pourrez voir : • Le puits des 4 Vertus, dans la cour du Cloître • L’escalier monumental • La chapelle de la Congrégation • La galerie Foch • La salle des délibérations • L’exposition photographique “Portraits d’un territoire” réalisée par l’Inventaire général du patrimoine culturel.

Gratuit. Inscription obligatoire, groupes de 10 personnes maximum. Départ toutes les heures, dernier départ à 17h.

À l'occasion de ce week-end patrimonial, laissez-vous guider au sein de l'hôtel de la région et de l'ancienne Abbaye Saint-Clément et admirez-en chaque recoin. Hôtel de Région – ancienne Abbaye Saint-Clément 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz Metz Bellecroix Moselle

