D’un trésor humide à l’autre au Marais de Bonnefont Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour, samedi 3 février 2024.

Dans le carde de la journée mondiale des Zones Humides, parcourrons la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont, et découvrons tous les trésors que recèle le marais

Partez à leur découverte en jouant, et en famille, agissez pour la nature et l’humanité ! Adapté aux personnes en situation de handicap/ Réservation obligatoire / Gratuit

Marais de Bonnefont Devant le conservatoire

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03 16:30:00



