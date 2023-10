NOEL A DUN SUR MEUSE Dun-sur-Meuse, 16 décembre 2023, Dun-sur-Meuse.

Dun-sur-Meuse,Meuse

Noël à Dun-sur-Meuse : Animations et restaurations à la ville haute proposés par l’association « Dun-le-Chastel »

Parcours illuminé et décoré de 500 mètres avec pour point d’arrivée la place de l’Eglise Notre-Dame de Bonne Garde où seront proposés des stands du Terroir et de l’Artisanat, animations et points de restauration avec buvette.. Tout public

Samedi 2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. 1 EUR.

Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est



Christmas in Dun-sur-Meuse: « Dun-le-Chastel » association offers entertainment and food in the upper town

Illuminated and decorated 500-metre route ending at the Place de l’Eglise Notre-Dame de Bonne Garde, where you’ll find stalls selling local produce and crafts, entertainment and refreshments.

Navidad en Dun-sur-Meuse: animación y gastronomía en la parte alta de la ciudad organizadas por la asociación « Dun-le-Chastel »

Recorrido de 500 metros iluminado y decorado que termina en la plaza de la iglesia Notre-Dame de Bonne Garde, donde encontrará puestos de productos locales y artesanales, animación y refrescos.

Weihnachten in Dun-sur-Meuse: Animationen und Restaurationen in der Oberstadt, angeboten vom Verein « Dun-le-Chastel »

500 Meter lange beleuchtete und geschmückte Strecke mit dem Ziel auf dem Platz vor der Kirche Notre-Dame de Bonne Garde, wo Stände mit regionalen Produkten und Kunsthandwerk, Animationen und Verpflegungsstellen mit Getränken angeboten werden.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE