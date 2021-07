La Tour-du-Pin Maison des dauphins Isère, La Tour-du-Pin “D’un siècle à l’autre : deux portraits d’Antonin Dubost” Maison des dauphins La Tour-du-Pin Catégories d’évènement: Isère

Exposition consacrée à Antonin Dubost, Sénateur de l’Isère pendant 24 ans et Maire de la Tour-du-Pin durant 43 ans. Vous pourrez découvrir la reproduction en résine polymère de son buste en bronze (dérobé fin 2019), créé grâce à l’impression 3D par le Fablab. Une technique qui sera présentée en direct avec la réalisation de petits objets. Il y aura également, une présentation de ce grand personnage politique qui marquait l’histoire de la Tour-du-Pin (grandes réalisations : école, hôpital, piscine…). Portrait(s) d’Antonin Dubost (1844 – 1921) Maison des dauphins Angle Rue d’Italie, 38110 La Tour-du-Pin La Tour-du-Pin Isère

