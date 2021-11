D’un rêve Théâtre du Châtelet, 10 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 12 février 2022 :

jeudi, vendredi de 20h à 21h10

et samedi de 15h à 16h10

payant

Une tragi-comédie dansée et chantée, pour retrouver la force du rêve collectif.

« I have a dream ! » Aujourd’hui encore, l’exclamation historique de Martin Luther King résonne dans toutes les têtes. Pour Salia Sanou, le fameux discours de 1963 du grand activiste pour l’égalité citoyenne fut aussi un acte de poésie. Ce qui amène le chorégraphe à s’interroger: savons-nous encore rêver collectivement ? En avons-nous encore la force, le droit, la volonté ? Le rêve, intimement comme collectivement, est pourtant indispensable. En revenant, après une série de duos, à une grande forme, ici pour quatre chanteuses et huit danseurs, Salia Sanou entend réenchanter nos vies confinées en entrelaçant la danse avec les mélodies composées par Lokua Kanza et des chansons écrites par Capitaine Alexandre et Gaël Faye. Conjuguant gravité et légèreté, D’un rêve chante et danse un hymne à la vie, pour dire le refus de toute domination des corps. Car aborder les inégalités, les frontières ou encore l’exil n’empêche en rien de s’élever joyeusement !

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

Date complète :

