Le Manège, le mardi 11 janvier 2022 à 20:30

D’un rêve ——— ### Salia Sanou, artiste associé | Cie Mouvements Perpétuels **Galvanisante, libre et poignante : cette « comédie dansée » de Salia Sanou, artiste associé, est un hymne à la force de nos rêves collectifs.** En 1963, un homme a un rêve. Martin Luther King a marqué l’histoire avec son célèbre discours I Have a Dream. Que reste-t-il de la puissance de ce discours ? Ce rêve universel existe-t-il encore ? Avec D’un rêve, Salia Sanou interroge le rôle du « nous » dans une société dominée par le « je ». Pour cette création, Salia Sanou s’entoure d’artistes d’exception : des textes de Capitaine Alexandre et Gaël Faye, une musique du grand musicien congolais Lokua Kanza, la voix magnifique et puissante de Dominique Magloire, des lumières de Marie-Christine Soma, etc. Sur scène 12 interprètes donnent vie à cette pièce aux frontières de la danse, de la musique et du chant. Une succession de tableaux oniriques qui nous emportent des champs de coton aux cabarets jazz : une épopée comique et tragique qui traverse les époques de notre histoire commune. Ensemble, rêvons.

